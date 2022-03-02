Rus bankası Avrupa pazarından çekildi
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa pazarından çıktı.
Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa’daki şubelerinde “olağanüstü” bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi.
Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de yaşandığı belirtilen açıklamada, Sberbank’ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi.
Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG’nin Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını bildirmişti.
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