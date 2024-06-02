Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

Akaryakıt fiyatları yeni haftaya yeniden indirimle başlıyor. Benzinin ardından şimdi de LPG'ye bir indirim geliyor.

Dolar/TL ve brent petroldeki değişimin etkisiyle benzinin litre fiyatına son olarak 25 Mayıs tarihinde 1,37 TL'lik indirim yapılmıştı.

Benzine gelen indirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorin 40,27 TL’den, benzin 41,39 TL’den, LPG ise 21,37 TL’den satılıyordu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin ardından LPG fiyatlarına da indirim gelmesi bekleniyor.

Buna göre, 4 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde LPG fiyatlarına 1 TL’lik indirim gelmesi bekleniyor.

Benzin ve motorine ise bir indirim beklenmiyor.

LPG fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Ülkemizde LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılmaktadır. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturmaktadır. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılmaktadır.

2 Haziran Pazar günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,39 TL

Motorin fiyatı: 41,29 TL

LPG fiyatı: 22,26 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,38 TL

Motorin fiyatı: 40,25 TL

LPG fiyatı: 22,25 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,61 TL

Motorin fiyatı: 41,54 TL

LPG fiyatı: 22,19 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,12 TL

Motorin fiyatı: 42,07 TL

LPG fiyatı: 22,51 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,71 TL

Motorin fiyatı: 42,16 TL

LPG fiyatı: 22,17 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,30 TL

Motorin fiyatı: 42,12 TL

LPG fiyatı: 21,75 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,52 TL

Motorin fiyatı: 41,50 TL

LPG fiyatı: 21,90 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,81 TL

Motorin fiyatı: 41,70 TL

LPG fiyatı: 21,63 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,01 TL

Motorin fiyatı: 41,85 TL

LPG fiyatı: 21,83 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,33 TL

Motorin fiyatı: 42,21 TL

LPG fiyatı: 21,21 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,28 TL

Motorin fiyatı: 41,12 TL

LPG fiyatı: 21,93 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,62 TL

Motorin fiyatı: 41,55 TL

LPG fiyatı: 22,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,64 TL

Motorin fiyatı: 41,67 TL

LPG fiyatı: 22,66 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,83 TL

Motorin fiyatı: 41,71 TL

LPG fiyatı: 21,83 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,99 TL

Motorin fiyatı: 41,87 TL

LPG fiyatı: 22,82 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,96 TL

Motorin fiyatı: 41,84 TL

LPG fiyatı: 22,37 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,39 TL

Motorin fiyatı: 42,27 TL

LPG fiyatı: 22,49 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.