Cumhurbaşkanlığı için ilk resmi aday belli oldu

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, düzenlediği basın toplantısında 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhurbaşkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, İzmir'de partililerle buluştu. Mutlu, toplantıda 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aday olacağını ifade etti.

Konuşmasında AK Parti iktidarının 22 yıllık sürecine değinen Mutlu, parti olarak halktan aldıkları güçle Türkiye'yi ayağa kaldıracaklarını belirtti.

"Ülkemiz bir yangın yerine döndü. 22 yıllık AK Parti iktidarı tüm değerlerimizi yok etti. Atalarımızdan yadigar geleneklerimiz, sevgi ve saygı yerini tamamen kibir ve şımarıklığa bıraktı" diyen Mutlu, mevcut iktidarın söz verdiği '3-Y' (yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar) sorunlarını çözmek bir yana daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Mutlu, AK Parti'nin 31 Mart'ta ağır bir yenilgi aldığını ve oylarının erimeye devam ettiğini belirterek, "Bu kibir, bu halktan kopuşun sonu budur. AK Parti uzatmaları oynamaktadır. Yapılacak olan ilk seçimde gidecektir" dedi.

Mutlu, şunları söyledi:

"Halk kurtar bizi CHP, bak seni 50 yıldır ilk defa 1’inci parti yaptım, bunun kıymetini bil diyor. CHP, çay içip saray sohbeti yapıyor. Biz yerliyiz, milli ve bagajımız boş. Bizim arkamızda ne yabancı bir güç ne de bir tarikat yok. Sadece Rabbimiz ve halkımız var. Gençlere yer veren tek bir parti yok. Kadınlara değer veren tek bir parti yok. Partimde 23 yaşında, 28 yaşında, 30 yaşında genel başkan yardımcılarım var. Parti böyle olur. Memleket bu kadrolarla kurtulur.

Ya başaracağız, ya başaracağız. Başka yolu yok! İnanın bizi durduramazlar. Atatürk'e inanın, İzmir'in dağlarına inanın, hepinizin gönlünde çiçekler açacak. Kızlarımız, kadınlarımız sokakta güvenle yürüyecek. Gençlerimiz iş ve aş bulacak. Emeklilerimizin ellerinden öpeceğiz, onlara layık oldukları hayatı sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Bu aziz millete zulüm edenler gidecek. Öz be öz ‘yerliler’ gelecek. Mustafa Kemal'in askerleri gelecek."

Teoman Mutlu kimdir ?

Aslen Malatyalı olan Teoman Mutlu 1 Ocak 1977 yılında, ailesinin ortanca çocuğu olarak doğdu. 2’si erkek ve 1’i kız olmak üzere 3 kardeşi bulunmaktadır. İlk orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamlamıştır. 2009 yılında ABD’ ye yerleşen Teoman Mutlu, Rudgers State University Mühendislik Fakültesinden Endüstri Mühendisi olarak mezun olmuştur. Kişisel donanımını sürekli arttırmak isteyen Mutlu, ABD’nin ünlü üniversitelerinden Chicago University Finans bölümünü tamamlamıştır. Bu eğitimlerle sistemin verimli işlemesi ve teşkilatların sağlıklı büyütülmesi konularında yönetim ve saha çalışmaları yaparak önemli deneyimler edinmiştir. New Jersey eyaletinde TSM Brands LLC markası ile kimya ve petrol ürünleri ile alakalı üretim tesisini ve Türkiye Çerkezköy’de kurduğu yüzlerce kişinin istihdam edildiği kimya tesisleri ile Türkiye’den ABD’ye en fazla ihracat yaparak ihracat şampiyonu ödüllerini almıştır. Aldığı bu ödülleri çalışanları ile kucaklayan ve emeğin değerini her defasında savunan kişiliği ile yeni ilave yatırımların temelini atmıştır.

ABD’de en etkili Türkler listesinde bulunan Teoman Mutlu, futbola ve birçok sosyal ve kültürel etkinliklere önem vermektedir. Son olarak devam eden 2017 yılında Malatyaspor USA takımını kurmuş ve halen başkanlığını yürütmektedir.

DHA