CHP'den zafer üzerine zafer: 409 belediye sayısı 411'e çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tekrarlanan seçimlerin ardından basın mensuplarına konuştu. Özel güncel sayıları vererek, "CHP'nin belediye sayısı 409'dan 411'e çıkmıştır. 2 arkadaşımızı da yürekten kutluyorum. Bundan sonra 411 belediyemizle birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimlerinde 83 oy farkı ile seçimi kazanan CHP'nin adayı Deniz Yağan, bugün yapılan seçimlerde farkı 289'a çıkararak yeniden başkan seçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yenilenen seçimlerde CHP'nin belediye sayısının arttığını belirterek basın mensuplarına açıklama yaptı.

Özgür Özel'in konuşmasından satır başlıkları şöyle:

"Seçmen mesajı veriyor veriyor anlamıyorlar. Biz zaten geçen seçimlerde Pınarbaşı'nda seçimi kazanmıştık. MHP'nin orada milletvekili (Baki Ersoy) önce orada terör estirdi. Hakimleri tehdit etti, küfürler etti. Olmadık şeyler oldu. Seçimler tekrar edildi. Ne oldu? Bugün 284 oy farkla orayı kazandık.

Seçmen kendi kararına hürmetsizlik edeni cezalandırır. Bu kadar basit. 31 Mart akşamında da söyledik. Seçmen her seçimde bir mektup yazar. O mektubu okudun, anladın. Seni ödüllendirir. Anlamazsan, cezalandırır. Bu başarıdan şımarmamak da böyle bir şeydir. Mağlubiyeti kabullenip bundan ders almak da böyle bir şeydir. Yok ben kabul etmiyorum, kaba kuvvete başvuruyorum dersen bu sefer seçmen bir sonraki seçimde kaba kuvvetin ne demek olduğunu gösterir.

Kayseri'deki milletvekili arkadaşımız yanlış yaptı. Partisine yanlış yaptırdı. Seçmen bu hatayı düzeltti. Seçmen karar net, diyor kaba kuvvete teslim olmayız. Devletle millet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Biz milletin tarafındayız. Devletin TOMA'sını getirip de oy sayım sırasını karıştırırsanız seçmen düşünür, taşınır ve size bir ders verir. Bu kadar net. CHP'nin 31 Mart'taki rüzgarı artarak devam ediyor.

3 yerde seçimde iddialıydık. İkisini kazandık. Tunceli'de CHP belki oylarını korudu ama AKP orada oylarını ciddi şekilde olmasa da arttırmış görünüyor. Tabii orada yine çeşitli duyumlar geliyor. Meseleyi milletin karşısında devleti diktiler. Orayı dikkatle takip ederiz ama kullanılan oylarda CHP'nin geçen seçimdeki rüzgarını devam ettirdiğini görüyoruz. Bundan çok memnunuz. Hangi partiden olursa olsun bugün milletten belediye başkanlığı görevi ile ilgili onay alan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

CHP'nin belediye sayısı 409'dan 411'e çıkmıştır. 2 arkadaşımızı da yürekten kutluyorum. Bundan sonra 411 belediyemizle birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."