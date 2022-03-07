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Şahan Gökbakar'dan akaryakıt zamlarına tepki: Şaaaaak direk 30 TL yapacaksın...

Şahan Gökbakar'dan akaryakıt zamlarına tepki: Şaaaaak direk 30 TL yapacaksın...

Sosyal medyada yaptığı gündem paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda akaryakıt zamlarına tepki göstrerdi.

Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Gündemde yaşanan konuları yakından takip eden ünlü isim paylaşımlarında kendi düşüncelerini net bir şekilde dile getiriyor. Son olarak benzin zamlarına tepki gösteren Gökbakar, yaptığı paylaşımla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

"ŞAAAK DİYE..."
Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akaryakıta her gece zam geliyor. 20TL'yi geçti heralde litresi. Bence yapılması gereken şey, şaaaaak direk 30 TL yapacaksın, sonra 1 hafta bu şekilde tutup, bir gece de şaaaak %25 indirim. 22,5 TL ye indireceksin. Her benzinlikte bir halay başı hazır olacak. Tuttuğunu halaya katacak..." diyerek benzin zamlarına göndermede bulundu.

Etiketler Şahan Gökbakar akaryakıt tepki
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