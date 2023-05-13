Seçim öncesi dikkat çeken analiz: ''Piyasalar muhalefeti fiyatlıyor''

Goldman Sachs ekonomistleri, Merkez Bankası rezervlerinin keskin bir düşüş gösterdiğini, bunun da döviz kurlarında yeniden dalgalanma riskini artırdığını ifade etti.

Goldman Sachs ekonomistleri, yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve meclis seçimleri öncesinde, seçim sonuçlarına yönelik piyasa senaryolarını içeren bir analiz yayınladı.

Başak Edizgil ve Clemens Grafe imzasıyla 10 Mayıs'ta yayınlanan "Dalgalı bir Makro Arka Plana Karşı Oldukça Farklı Politika Gündemleri" başlıklı analizde, piyasanın Türk Lirası'nda keskin bir değer kaybını fiyatladığı ifade edildi.

'DÜŞEN REZERVLER, KURDA OYNAKLIK RİSKİNİ ARTIRIYOR'

BloombergHT'nin aktardığına göre, Goldman Sachs, seçimlere ilişkin analizinde Merkez Bankası'nın keskin düşüş kaydeden rezervlerinin kurda oynaklık riskini artırdığını ifade ederek, piyasanın Türk Lirası'nda keskin bir değer kaybını fiyatladığına dikkat çekti.

Seçimlerin, makroekonomik dalgalanmaların arttığı bir ortamda gerçekleştiğinin ifade edildiği analizde, ekonomi yönetiminin döviz kurunu görece olarak istikrarlı tutmasına rağmen enflasyonun yüzde 40'a yakın seyrettiği belirtildi.

'MUHALEFETİN KAZANMA OLASILIĞI, BEKLENTİLERDE DAHA YÜKSEK'

Raporda Merkez Bankası'nın gerileyen rezervlerinin etkisi de ele alındı. Ekonomistler, Merkez Bankası rezervlerinin keskin bir düşüş gösterdiğini ve bunun da döviz kurlarında yeniden dalgalanma riskini artırdığını ifade etti. Goldman Sachs ekonomistleri dalgalı makroekonomik ortamla birlikte farklı politika gündemlerinin piyasalarda keskin bir yeniden fiyatlamaya yol açtığını düşündüklerini de belirtti.

Goldman Sachs ekonomistleri, raporda, "Bize göre fiyatlanan faiz beklentileri, muhalefetin kazanma olasılığının piyasa beklentilerinde daha yüksek olduğunu ve muhalefetin iktidarında fiyat istikrarına odaklanma programı doğrultusunda faizleri kararlı bir şekilde artıracağı olasılığının öne çıktığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

'TL'DEKİ DEĞER KAYBI DA PİYASALARCA FİYATLANIYOR'

Ekonomistler, Türkiye'deki seçimlere ilişkin analizlerinde, Türk Lirası'nda keskin bir değer kaybının da piyasalarca fiyatlandığını belirterek, “Türk Lirası'nın aşırı değerli olduğunu düşünürken bir düzeltme zamanlamasını öngörmenin zorlu olduğunu ve seçim süreci ile sonucuna bağlı olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Ekonomistler, döviz beklentileri keskin bir şekilde yeniden fiyatlanırken döviz tahvil getiri makaslarının görece istikrarlı kalmasını şaşırtıcı bulduklarını belirtti.