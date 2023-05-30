Seçim sonrası kredi kartına hücum!

Bireysel kredi kartı borçları, bu yılın başından itibaren yüzde 50,1 oranında arttı. Borç tutarı net 223,7 milyar lira artarak 670,3 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), seçim öncesi alınan bir kararla kredi kartlarında nakit avansı sınırlamış ancak daha sonra bu karardan geri adım atmıştı. Enflasyonun artış gösterdiği dönemde gelirlerin yetersiz kalması, bireysel borçlanmanın hızla artmasına neden olarak son bir yılda neredeyse iki katına çıktığı belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarından oluşan toplam bireysel borç bakiyesi, yılbaşından 12 Mayıs’a kadar olan dönemde %32,5 artarak 2 trilyon 28 milyar liraya ulaştı.

Bu dönemdeki net 498 milyar liralık borç artışının 178,5 milyar lirası, vatandaşların dayanıklı tüketim malı alımlarının yanı sıra kredi kartı borçlarını kapatmak veya diğer nakit borçlar için ihtiyaç kredisi kullanmasıyla gerçekleşti. Bankaların 12 Mayıs itibarıyla 852,1 milyar lira olan ihtiyaç kredisi alacak bakiyesi, toplam tüketici kredilerinin yüzde 62,8’ini ve toplam bireysel borç bakiyesinin yüzde 42’sini oluşturdu.