Balık fiyatları el yakıyor

Çanakkale Boğazı’nda ve uluslararası sularda 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı, trol ve gırgır ağları ile avcılık için av yasağı dönemine girildiğinden balık fiyatlarında artış oldu.

Av yasağından önce 10 liradan satılan sardalya 15, 20 liradan satılan istavrit ise 30 liraya yükseldi.

33 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç, “Yasak başladı, balıklar pahalandı. Belki 10-15 gün sonra ufak tekneler çıkınca biraz bollaşır, ama fiyatlar yüksek olur. Av yasağı olmadan evvel istavriti 15-20 liradan satıyorduk, şimdi 30 lira. Melanuru 15 liradan satıyoruk, şimdi 20 lira. Çinekop 45 lira. Haziran veya temmuz aylarında bollaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Çanakkale’de balık halinde levrek 35, çipura 35, kupa 20, sardalya 15, istavrit 30, sarıkanat 45 liradan satılıyor.