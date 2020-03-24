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  4. 24 Mart 2020 11:50

Balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı

Akdeniz'de sayıları artan zehirli balon balıklarıyla ilgili yeni bir karar alındı. Taşıdığı toksin nedeniyle karaya çıkarılması yasak olan balon balığı türleri izne bağlı olarak avlanabilecek.

Balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Akdeniz'de su ürünleri avcılığı yasağı uygulanan bölgelere eklemeler yapıldı. Buna göre, Mersin'in Anamur ilçesi ile Girne arasında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su temin hattının bulunduğu alanlar yasak kapsamına alındı. 

Düzenlemeyle, taşıdıkları toksin nedeni ile tüketiminde sakınca bulunan balon balığının karaya çıkarılması ve satılmasına ilişkin yasak kaldırıldı. Buna göre, balon balığı türlerinin avcılığı izne tabi olacak. Avcılığa ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça belirlenecek.

Pakdemirli: Balon balığı ilaç olacak
Pervane/ay balığının avlanmasına ilişkin yasak ise devam edecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı değerlendirmede, Kanada'nın balon balığından kanser ilacı yapımıyla ilgili 5 bin tonluk talebi olduğunu bildirerek, "Arkadaşlar çalışıyor. Bundan sonra balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak" değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

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