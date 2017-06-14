Savaştan beter ! 5 ayda 1170 ölü, 104 bin yaralı
Savaştan beter ! 5 ayda 1170 ölü, 104 bin yaralı
Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Üzerine yıldırım düşen futbolcu vefat etti !
Üzerine yıldırım düşen futbolcu vefat etti !
Bakan açıkladı ! Booking.com düğümü çözülüyor mu ?
Bakan açıkladı ! Booking.com düğümü çözülüyor mu ?
Dikkat ! AÖF sınav sonuçları açıklandı
Dikkat ! AÖF sınav sonuçları açıklandı
Başbakanlık Başmüşaviri Erdem adliyeye sevk edildi
Başbakanlık Başmüşaviri Erdem adliyeye sevk edildi
Fatih Tezcan'a şok: 15 yıl hapsi isteniyor
Fatih Tezcan'a şok: 15 yıl hapsi isteniyor
Hepsi yakıt cimrisi... İşte en az yakan otomobil modelleri
Hepsi yakıt cimrisi... İşte en az yakan otomobil modelleri
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 14 Haziran 2017 12:40

Ekonomi Bakanı'ndan Booking.com için flaş açıklama

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'de faaliyeti durdurulan booking.com yetkililerini 22 Haziran'da kabul edeceğini açıkladı.

Ekonomi Bakanı'ndan Booking.com için flaş açıklama
A+ A-

Bakan Zeybekci'nin açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

Bu yıl özel sektör yatırımlarında artış olacak, şu anda görüşmeler konusunda olumlu aşamaya geldiğimiz 28 milyar TL yatırım var

Türkiye'de büyümeyi destekleyici, yatırım ve istihdamı artırıcı en önemli alan ucuz finansman, dolayısıyla faizlerin düşmesi gerekiyor.

Faizlerin düşüşü konusundaki zaman ayarlaması tcmb tarafından yapılacaktır, destekliyoruz

Bookıng.com yetkilileri ile 22 Haziran'da görüşeceğiz

İnşaat demirinde gümrük vergisi indirimi kararı bugün-yarın yayınlanır, vergi yüzde 30'dan yüzde 10'a iniyor

Gıdada Türkiye'de üretimi korumak şartıyla spekülasyonu engelleyecek şekilde ithalat vergilerindeki yüzde 70-130'dan yüzde 20-30'a düşüş bugün-yarın gerçekleşir

booking , nihat zeybekci