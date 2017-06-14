Ekonomi Bakanı'ndan Booking.com için flaş açıklama

Bakan Zeybekci'nin açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

Bu yıl özel sektör yatırımlarında artış olacak, şu anda görüşmeler konusunda olumlu aşamaya geldiğimiz 28 milyar TL yatırım var

Türkiye'de büyümeyi destekleyici, yatırım ve istihdamı artırıcı en önemli alan ucuz finansman, dolayısıyla faizlerin düşmesi gerekiyor.

Faizlerin düşüşü konusundaki zaman ayarlaması tcmb tarafından yapılacaktır, destekliyoruz

Bookıng.com yetkilileri ile 22 Haziran'da görüşeceğiz

İnşaat demirinde gümrük vergisi indirimi kararı bugün-yarın yayınlanır, vergi yüzde 30'dan yüzde 10'a iniyor

Gıdada Türkiye'de üretimi korumak şartıyla spekülasyonu engelleyecek şekilde ithalat vergilerindeki yüzde 70-130'dan yüzde 20-30'a düşüş bugün-yarın gerçekleşir