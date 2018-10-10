İhracatta hem değer hem de miktar düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı.

İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7.8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0.6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0.3 ve yakıtlarda yüzde 29.3 arttı.

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10.3 ve yakıtlarda yüzde 32.1 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2.2 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 25.9 AZALDI

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22.2, yakıtlarda yüzde 11.8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7.9 azaldı.

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13.2, yakıtlarda yüzde 19.2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 28.3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Ağustos ayında 106.8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5 puan azalarak, 2018 yılı Ağustos ayında 101.8 oldu.





