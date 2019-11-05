Konkordatolar artmaya devam ediyor !

Türkiye’nin en büyük zincir ayakkabı mağazalarından Kemal Tanca, Boğaza nazır Les Ottomans Otel, akıllı telefon üreticisi Telpa, askeriyeye gemi üretimi yapan Selah Tersanesi bunlar sadece yakın zamanda konkordato ilan eden firmalar…

2018 yılında yaşanan kur krizi nedeniyle çok sayıda firma art arda konkordato ilan etmişti. Daha sonra getirilen düzenlemelerle bankaların da ısrarı sonucu konkordato ilan etmek zorlaştı. Fakat son zamanlarda konkordato haberleri gelmeye devam ediyor.



BURSA’NIN KÖKLÜ FİRMASI KONKORDATO İLAN ETTİ

Kestane şekerleriyle ünlü faaliyetlerine 1930 yılında başlayan Bursa’nın köklü firması Kafkas konkordato ilan etmişti. Kafkas'a yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmişti. Geçici mühlet kararı 27 Haziran’da yayımlandı.

ELEKTRİK DEVİ KONKORDATO İLAN ETTİ

Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal’ın şirketi Unit’in yüzde 60 payla ortak olduğu Yeni Elektrik Üretim A.Ş. konkordato ilan etmişti. Yeni Elektrik'in Gebze'de 850 megavatlık elektrik üretim santrali bulunuyor. Unit – Ansaldo ortaklığında Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi Unit'in payı ise yüzde 60.

2007 YILINDA KURULDU



Bir Unit Investment NV ve Ansaldo Energia ortak girişimi olan Yeni Elektrik Üretim A.Ş 2007 yılında kuruldu. Kuruluş amacı doğrultusunda, EPDK’ya Üretim Lisansı almak üzere başvuru yapan Yeni Elektrik Üretim A.Ş 2008 yılında üretim lisansını almış ve Kocaeli – Dilovası İMES OSB içerisinde üretim tesisi kurmaya hak kazandı.

83 YILLIK DEV ŞİRKET KONKORDATO İLAN ETTİ

İzmir’de, 83 yıllık tarihi olan ve 1974 yılında Türkiye’nin ilk entegre üretim yapan kuyumculuk fabrikasını açan İzmir menşeli Temizocak Kuyumculuk, konkordato ilan etmişti. Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi’nce, Temizocak Kuyumculuk ve Hassas Döküm Sanayi Ticaret A.Ş.’ye yönelik olarak, ‘geçici mühlet’ kararı verilmişti.

MOBİLYA DEVİ DE KONKORDATO İLAN ETTİ



Kayserili Boldera Mobilya konkordato talep etmişti. Mahkeme, mali sıkıntı yaşayan şirkete 3 aylık mühlet vermiş, komiser atamasını yapmıştı. Yarım asırlık şirketin ürünleri Türkiye genelindeki 300 bayide satılıyor. Şirket 22 ülkeye de ihracat yapıyor.

TRAFO DEVİ DE KONKORDATO DEDİ

43 yıllık geçmişi olan Baysan Trafo konkordato ilan etmişti. Konkordato başvurusunu değerlendiren Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Baysan İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi ile Baysan Trafo Kazanları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında üç ay süre ile geçici mühlet kararı vererek, geçici komiser olarak Murat Çelik, Ferah Yıldız ve İrfan Murat atadı. Firma ile ilgili diğer duruşma 27 Kasım'da yapılacak.

İNŞAAT DEVİ DE ‘KONKORDATO’ DEDİ

Yurt içerisinde ve yurt dışında pek çok büyük projeye imza atan Ankara’nın en köklü inşaat firmaları arasında gösterilen Poyraz İnşaat konkordato talebinde bulunmuştu.

İKİ ŞİRKET DAHA KONKORDATO İSTEDİ

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneğinin eski başkanı Murat Dursun, iki şirketi için konkordato istedi. Konkordato talebinde bulunan şirketler listesine, ünlü iş insanı Murat Dursun da katılmıştı. Uzun yıllar Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği’nin (MOBİSAD) başkanlığını yapan Dursun sahibi olduğu Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ ve Kampanya Elektronik Cihazları Tic. AŞ için konkordato istedi.

ASKERİYE’YE GEMİ ÜRETİYORDU KONKORDATO İLAN ETTİ

Askeriyeye de gemi üretimi yapan yarım asırlık Selah Tersanesi AŞ konkordato istedi. Şirketin yanı sıra şirket yöneticileri için de yapılan başvuru sonrası mahkeme konkordato komiseri ataması yaptı. Mahkeme, 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

KEMAL TANCA KONKORDATO İLAN ETTİ

1950 yılında kurulmuş olan Kemal Tanca konkordato ilan etti. Mahkeme, konkordato talebini incelemek üzere ünlü ayakkabı markasının mali tablosunu incelemesi için bilirkişiden rapor istedi.

LES OTTOMANS HOTEL DE KERVANA KATILDI

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Ünal Aysal, sahibi olduğu Kuruçeşme'deki Les Ottomans Hotel için konkordato talep etti.