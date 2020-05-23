Küçük esnaf göz göre göre batıyor!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) salgının etkilerinin derinleştiği nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna göre geçen yıl nisan ayında 6 bin 789 şirket kurulurken bu sayı bu yılın nisan ayında 2 bin 878’e düştü. 1 yıldaki azalma yüzde 57 olarak kaydedildi.

Olan küçük esnafa oluyor

Açılan ve kapanan şirket istatistiklerine mercek tutulduğunda özellikle küçük ölçekli şahıs şirketlerinin salgına dayanamadığı gözlemlendi. Geçen yıl nisan ayında 1828 şahıs şirketi kurulurken 1265’i kapanmıştı. Buna karşın bu yıl sayılar tersine döndü. 888 şahıs şirketinin kurulduğu nisan ayında 1663 şahıs şirketi kapandı. İlgili dönemde kurulan şahıs şirketi sayısı yüzde 51 azalırken kapanan şahıs şirketi sayısı yüzde 31 arttı.

Lokantalar kapanıyor

Ocak-Nisan döneminde ise ülke çapında toplam 31 bin 181 kurulan şirkete karşılık 4 bin 405 şirketin kapandığı kayıtlara geçti. En çok kapanan faaliyetler ise salgının etkilerinin en çok hissedildiği hizmetler sektöründe yaşandı. Özellikle küçük esnaf statüsünde olan ve gerçek kişi işletmelerden oluşan lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetlerinde kapanan şirket sayısındaki artış dikkat çekti. Geçen yıl ocak-nisan döneminde 322 işletmenin kapandığı bu faaliyette bu yıl kapanan işletme sayısının 415’e çıktı. Bu sayının 117’si sadece nisan ayında kapanan işletmelerden oluştu. Geçen yıl nisan ayında ise bu faaliyette kapanan gerçek kişi işletme sayısı 55’ti.