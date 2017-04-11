Rusya, Türkiye'ye gözdağı mı veriyor ?

Rus haber ajansı Ria Novosti, Rusya Havacılık Kurumu'nun havayolu şirketlerine Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulabileceğine ilişkin mektup gönderdiğini iddia etti. Bu iddia iki gündür Rus basınında yer alıyor. Benzer bir iddiayı Reuters da duyurdu. Ancak Rosturizm Devlet Turizm Projesi ve Güvenlik Yönetimi Başkanı Svetlana Sergeeva ise Rosturizm’in konuyla ilgili bilgisi olmadığını söylüyor. Rus basınına göre ise yaşanan durumun nedeni Rusya'nın turizm kozunu yeniden gündeme getirmek istemiş olabileceği yönünde...

Rus haber ajansı Ria Novosti, sektördeki bir kaynağına dayandırdığı haberde bu önlemin sebebinin "Türkiye’deki zor siyasi durum" olduğunu belirtti.

'KONUYLA İLGİLİ BİLGİMİZ YOK'

Aynı zamanda, Rosturizm Devlet Turizm Projesi ve Güvenlik Yönetimi Başkanı Svetlana Sergeeva ise Rosturizm’in konuyla ilgili bilgisi olmadığını belirtti.

DHA'dan Siyamend Kaçmaz'ın haberine göre Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye’ye charter seferlerinin yasaklanmadığını belirterek, "Önde gelen tur operatörleri basın araçlarının resmi olarak hiçbir yerde yayınlanmayan ve eyleme geçilmesi için talimat niteliği taşımayan çalışma belgesini yayınladıklarını söylüyorlar. Uzmanlar bunun yasak olmadığını sadece önlem olduğunu ifade ediyorlar. Rosaviatsiya Türkiye’deki iç siyasi istikrarsızlık nedeniyle önlem almak istiyor" diyor.

LOSİ SÖZCÜSÜ 'UYARI VAR' DEDİ

Rusya seyahat sektörü lobisi sözcüsü Irina Tyurina, telefonda yaptığı açıklamada, Rusya turizm acentelerinin, Rusya hava ulaşımı gözlemcisi Rosaviatsia tarafından Türkiye havalimanlarına yapılacak charter uçuşların durabileceği konusunda uyarıldığını bildirdi. Tyurina, "Böyle bir durum, en yoğun sezonun bitmesinin ardından yasakların konulduğu 2015 yılından daha kötü sonuçlanabilir" diye konuştu.

'DURDURULMASI DÜŞÜK İHTİMAL'

Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Türkiye’ye charter seferlerinin durdurulmasına ilişkin haberlerin önlem olduğunu düşündüğünü söyledi. Klintseviç Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bana göre, bu bilgi boş bir endişeye değil daha çok uyarıya benziyor. Bunun hemen uygulanmaya başlanacağını düşünmüyorum. Türkiye’deki olayları takip edeceğiz ve durumun hükümetin kontrolü altında olmasını ümit edeceğiz" dedi.

RUS BASINI: TURİZM KOZU GÜNDEME GETİRİLDİ

Turk Rus'un haberine göre, yaşanan duruma ilişkin Rus basınındaki genel kanı, Türkiye ile Rusya arasında son dönemde yeniden “aşılamayan sorunlar” yaşanmaya başlaması ve Moskova’nın buna tepki olarak “turizm kozunu” gündeme getirmesi şeklinde.

Yine Rus basınına göre Suriye konusunda Türkiye’nin son ABD bombardımanının ardından “Esad’sız Suriye” tezi Moskova’nın tepkisinin nedenlerinden biri olarak yorumlanıyor.

Moskovski Komsomoltes gazetesi, "Resmi neden 'Türkiye'deki iç politik durumun ağırlaşması' diye açıklansa da, kesinlikle net olan şey Moskova bu şekilde Erdoğan'ın Trum kampına katılmasını engellemeye çalışıyor" yorumunu yaptı.

Kommersant, “charter yasağı” tehdidini yorumlarken, ABD’nin son Suriye saldırısı sonrası Türkiye ile Rusya arasında politik gerginliğin arttığını ve “Moskova’nın artık denenmiş ve tahmin edilebilen adımının” görüldüğünü yazdı.

'ANKARA'YA SİNYAL OLABİLİR"

TurkRus'un Kommersant'tan aktardığını göre Rus hükümet çevrelerinden bazı isimler ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısına Türkiye'nin verdiği desteğin Rusya'da geniş yankı bulduğunu söylüyor. Kommersant'a konuşan bir kaynak ise “Turizm sezonu başlarken charter yasağının tartışılıyor olması Ankara’ya sinyal olabilir: Suriye’deki anlaşmamızı ihlal etmeden önce ekonomik ve diğer sonuçları hakkında iyi düşünün deniyor" demiş.

Şu ana kadar 200 ila 400 bin kişinin Türkiye turlarını erkenden satın aldığı, tüm sezonda Rusya’dan Türkiye’ye yaklaşık 3 milyon kişinin gitmeyi planladığı bir dönemde “charter yasağı” konusunun gündeme getirilmesi, Kommersant tarafından “Ankara’ya, en hassas olduğu alanların birinde baskı yapılması” olarak yorumlandı.