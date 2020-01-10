Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşlar isyan etti

Alanında Türkiye'de en çok satış yapan bilişim firmasının internet sitesi üzerinden ürün satın alan çok sayıda kişi kendilerine teslimat yapılmamasından dolayı mağdur durumda iken, parasını ödeyip teslim alamadığı ürünün ikinci taksitini ödeyenler bi yana, neredeyse 70 günlük bekleme süresi sonrasında ürünleri adreslerine kargolananlar ise kendini şanslı sayıyor. Günlük 100 bin kişinin ziyaret ettiği site üzerinden satışlar ise devam ediyor.

2002 yılından bu yana aktif olarak elektronik ürün ve beyaz eşya satışı yapan online alışveriş sitelerinden İstanbul Bilişim'de tedarik sorunu yaşanıyor.

2018 yılında Türk Asıllı Alman yatırımcı Ediz Akın tarafından satın alınan ve 2019 yılı için İstanbul'da 4 mağaza açma hedefi olan şirketin online kanallar üzerinden yapılan alışverişlerinde yüzlerce kişiye ürünlerin gönderilmediği iddia ediliyor.

1 AYI GEÇMESİNE RAĞMEN ALAMADILAR

Şikayetlerin çoğunluğu verilen siparişlerin 1 ayı geçmesine rağmen teslim edilmemesine yönelik. Şirketin çağrı merkezi üzerinden açık olan hattının ise uzun aramalara rağmen açılmadığı, açılması halinde ise talebin ilgili birimlere aktarıldığı belirtilerek telefonun kapatıldığı belirtiliyor.

VATANDAŞ ÜRÜN BEKLİYOR, ŞİRKET KUTLAMA MESAJI YAYINLIYOR

Bunca mağduriyete rağmen şirketin sosyal medya hesaplarından hiçbir şey olmamış gibi yeni yıl için kutlama mesajları yayınlanması ise mağdur vatandaşlara saç baş yolduruyor. Yapılan paylaşımların altına yorum yazan yüzlerce kişi firmaya satın aldıkları ürünleri ne zaman göndereceğini soruyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİ CİMER'E BAŞVURDU

Parasını ödeyerek sipariş verdikleri ürünlerin uzun süredir taraflarına teslim edilmesini ürün yoksa para iadesi yapılmasını isteyen tüketiciler, ortaya çıkan zararın tazmini için konuyu mahkemeye taşıyacağını da vurgularken, çok sayıda kişi ise yaşadıkları mağduriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) taşıdığını belirtiyor.

TESLİM ALMADIĞI ÜRÜNÜN İKİNCİ TAKSİTİNİ ÖDEDİ

Mağdurlardan Ülkü Gürbüz, iki ay önce aldığı ürününün henüz tarafına ulaşmadığını ve firmaya hiçbir şekilde ulaşamadığını kaydederken, verdiği siparişin 1 ay geçmesine rağmen teslim edilmediğini dile getiren Ramazan Şare ise firmanın sitesindeki sipariş sorgulama bölümünde herhangi bir kaydın olmadığını belirtiyor. Öte yandan 12 Kasım'da parasını ödeyerek satın aldığı ürünün 2. taksitini ödemesine rağmen ürünün henüz eline ulaşamadığını söyleyen Bengü Kılıç yaşadığı durumu 'şaka gibi' olarak yorumluyor.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Sosyal medya ve farklı platformlarda şikayetlerini dile getirerek gruplar oluşturan mağdurlar ayrıca dünyanın en büyük imza kampanyası platformu olarak da bilinen Change.org'ta kampanya da başlatmış durumda. Nurcan Koç tarafından ''İstanbul Bilişim'e Yaptırım Uygulansın!'' başlığı ile açılan imza kampanyasına 5 günde 100'den fazla kişi de imza vermiş.

TABELA İNDİ

Eylül ayından bu yana sadece bir platform üzerinden yüzlerce kişinin şikayette bulunduğu İstanbul Bilişim'in Okmeydanı’ndaki binasında tabelanın da indirildiği görülüyor. İddiaların aslı olup olmadığını sormak için ulaşmaya çalıştığımız firmanın telefonlarına çıkan olmaz iken, yolladığımız maile ise henüz geri dönüş yapılmadı.

17 OCAK'A KADAR STOK GİRİŞLERİ YAPILACAK

Yoğun şikayetler üzerine şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tedarik aşamasında bir gecikme olduğu belirtilerek bunun için de özür dilenirken, 17.01.2020 tarihine kadar stok girişlerinin planlandığı vurgulanıyor.

Sipariş vermiş olduğu ürünün iptalini isteyen bir vatandaşa İstanbul Bilişim'den verilen yanıtta satın alınan ürünün 15 iş gününde satışı olan bir ürün olduğu bu yüzden de ön ödemeli sipariş oluşturularak ürün stok girişlerinin beklendiği ifade edilirken hukukçular ise aynı görüşte değil.

TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR

Online kanallar üzerinden yapılan ürün satışlarında stoklarda üründen kaç adet bulunduğunun yazılması ve istendiği takdirde de belgelenmesi gerektiğinin altını çizen Avukat Şükran Eroğlu, stok sayısını aşan taleplerin ise alınmaması gerektiğini vurgularken, aldığı ürünün haftalar sonra stokta yok denilerek kendisine parasının iadesi yapılanların tedarikçiye tazminat davası açabileceği ve parasının bugün yüzde 12 olan avans faizini de alabileceğini belirtiyor.