Yeni yıl zamla beraber geldi Alkole yine zam...

1 Ocak’tan itibaren bütün alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına yüzde 13.48 oranında zam yapıldı. Yeni zamlarla birlikte 70’lik rakının vergisi 79 liradan 90 liraya, satış fiyatı da 119 liradan 130 liraya çıkacak. Kur ve enflasyon nedeniyle maliyetleri artan alkol üreticileri vergi artışının dışında örneğin yüzde 10 zam yaparsa 70’lik rakı en az 134 lira olacak. Yeni zamlarla litrelik rakıdaki her 4 kadehten 3’ü vergiye gidecek. Biraya en az 62 kuruş zam gelecek. 9.5 liranın altında bira kalmayacak.



Alkollü içkilerin ÖTV zammı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile alkollü içkilerden alınan maktu ÖTV tutarları tüm alkollü içkiler için yüzde 13.48 oranında artırıldı. Yeni kararla biradan alınan maktu ÖTV tutarı 1 lira 56 kuruştan 1 lira 77 kuruşa, şaraptan alınan ÖTV tutarı 7 lira 66 kuruştan 8 lira 70 kuruşa, köpüklü şaraplardan alınan ÖTV tutarı da 51 lira 79 kuruştan 58 lira 77 kuruşa çıktı. Yüzde 45 alkol içeren rakı, viski, cin, votka gibi yüksek alkollü içkilere uygulanan maktu ÖTV ise litre başına her bir 100 derece alkol için 213 lira 02 kuruştan 241 lira 73 kuruşa yükseldi.

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LİTRELİK RAKIYA 15 LİRA ZAM

Yeni zamlarla birlikte litrelik rakının üzerindeki ÖTV yükü 95 lira 86 kuruştan 108 lira 78 kuruşa, KDV dahil toplam vergi yükü ise 137 lira 30 kuruştan 150 lira 21 kuruşa çıktı. ÖTV zammı nedeniyle halen 162 liraya satılan litrelik rakının fiyatı en az 177 lira 24 kuruşa yükselecek. Bu yıl kur ve enflasyon nedeniyle maliyeti artan alkol üreticisi firmalar da rakının vergisiz satış fiyatına örneğin yüzde 10 zam yaparlarsa bu durumda litrelik rakı fiyatı en az 182 liraya çıkacak. Böyle bir zammın yapılması halinde devletin 1 litre rakıdan elde edeceği vergi otomatik olarak 154 liraya yükselecek.

41 LİRALIK RAKI 177 LİRA OLDU

Bu yıl ÖTV gelirleri içerisinde düşüş göstermeyen, aksine hedeflenen rakamın da üzerine çıkarak adeta bütçeyi kurtaran alkollü içkilerin üzerindeki vergi yükü son zamla daha da artmış oldu. Yapılan hesaplamalara göre, 1 litrelik rakıdaki her 4 kadehten 3'ünün parası Maliyeye vergi olarak gidiyor. Geriye kalan 1 kadehin parası ise alkol üreten firmalara, çok küçük bir kısmı da dağıtıcılarla bakkal ve bayilere gidiyor. Zamdan önce, şirketlerin üretim maliyetini, karını, dağıtıcı payı ve bakkal bayi karını ekleyip 41 lira 43 kuruşa reyon koyduğu litrelik rakı vergiler nedeniyle 162 liraya tüketiciye ulaştırılıyordu. Şimdi yine aynı maliyetle reyondaki rakı 177 lira 24 kuruşa satılacak. Verginin 4 kadeh içindeki payı 3reyon koyduğu litrelik rakı vergiler nedeniyle 162 liraya tüketiciye ulaştırılıyordu. Şimdi yine aynı maliyetle reyondaki rakı 177 lira 24 kuruşa satılacak. Verginin 4 kadeh içindeki payı 3 kadehin de üzerine çıkacak.

TABLO:

41.4 LİRALIK RAKI 177.2 LİRA

LİTRELİK RAKI ESKİ YENİ

Vergisiz reyon fiyatı 41.43 41.43

ÖTV 95.86 108.78

KDV 24.73 27.03

TOPLAM VERGİ 137.29 150.21

VERGİLİ SATIŞ FİYATI 162 177.24