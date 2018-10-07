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  4. 07 Ekim 2018 18:07

Yerli ve yabancı turistler oraya akın etti !

Ekim ayında yerli ve yabancı turistler Kuşadası ve Didim ilçelerine akın ettiler.

Yerli ve yabancı turistler oraya akın etti !
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Ekim ayında denizin keyfini çıkartmak isteyen yerli ve yabancı turistler, Kuşadası ve Didim ilçelerindeki  sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve  Didim ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşandı. 

Termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği Didim'de  sıcak havanın tadını  çıkartmak isteyen yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

İlçedeki dünyaca ünlü Altınkum sahilinde yoğunluk oluşturan  vatandaşlardan bazıları güneşlenip kitap okumayı tercih ederken bazıları da  denizin keyfini çıkardı.

Kuşadası ilçesinde de Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli  Parkı'ndaki koylar, Sevgi ve Halk plajlarında denize giren vatandaşların olduğu  görüldü.

AA

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