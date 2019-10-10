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  4. 10 Ekim 2019 11:46

Yolcu sayısını en çok artıran havalimanı Antalya oldu

Avrupa'da en yoğun havalimanları kategorisinde Antalya Havalimanı yüzde 15.3 ile yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu. Ayrıyetten Grup-1 olarak kabul edilen havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Yolcu sayısını en çok artıran havalimanı Antalya oldu
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Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre Antalya Havalimanı yolcu sayısını yüzde 15,3 artırdı ve Grup-1 olarak kabul edilen en yoğun havalimanları içinde ilk sırada yer aldı.

Antalya Havalimanı’nı yüzde 13,2 artışla Viyana Havalimanı, yüzde 10,6 artışla Moskova SVO Havalimanı, yüzde 8,0 artışla Lizbon Havalimanı ve yüzde 7,5 artışla Madrid Havalimanı izledi.

Grup-2’de Milan MXP havalimanı yüzde 33,4 artışla ilk sırada yer alırken, Grup-3’te Krakow yüzde 32 artışla, Grup-4’te Targu Mures yüzde 168,9 artışla ilk sırada yer aldı.

Antalya yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16’lık artışla 8 milyon 193 bin 924 yabancı turisti ağırladı.

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