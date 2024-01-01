Sigaraya yeni yıl zammı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

2024 yılı zam yağmuruyla başladı. Yeni yıl ile birlikte MTV'den gelir vergisine, cep telefonlarından pasaport harçlarına, yeni kimlik ve ehliyetlere kadar vergi ve harçlara yüzde 58.46 oranında zam yapıldı. Köprü ve otoyollardan geçiş ücreti de yeni yıl ile birlikte artırıldı. Birçok ilde ekmek fiyatlarına zam yapılmaya başlandı.

SİGARAYA YENİ ZAM

Son olarak sigara fiyatlarına da zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubundaki sigaralara 1 TL ile 3 TL arasında zam geldiğini duyurdu. JTI grubunda en düşük sigara fiyatı 50 liraya, en pahalı sigara fiyatı ise 60 liraya yükseldi. Zamlı fiyatların 2 Ocak Salı günü itibariyle geçerli olacağı aktarıldı. Dündar, zam geçişlerinin bugün ve yarın da devam edeceğini belirtti.

2023 yılı içerisinde sigara fiyatlarında 23 TL'lik bir artış yaşanmıştı.

Erol Dündar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fiyat listesi şu şekilde:

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.

SİGARADA VERGİ DÜZENLEMESİ

Enflasyonla mücadele kapsamında tütün ürünlerinin vergi dağılımında değişikliğe gidilerek nispi vergi oranı azaltıldı, maktu vergi oranı artırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren karar ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nun III sayılı listesinde yer alan tütün ürünlerinde asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) ve OECD vergi sistemine uyum kapsamında, vergi kaybına yol açmayacak şekilde düzenleme yapıldı.

Kararla, sigara firmalarının bir birim maliyet artışı için "7,5 birim" sigara satış fiyatında artış yapmaları yerine "5,1 birim" artış yapmaları yeterli olacak.

Böylece maliyet artışının enflasyon üzerindeki baskısını azaltılmak suretiyle enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefiyle uyumlu bir vergi sistemine geçilmesi amaçlanıyor.