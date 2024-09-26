Sosyal medya içerik üreticileri için yeni vergi istisnası

Sosyal medya ve internette içerik üretimine yönelik gelir vergisi istisnasında kapsam düzenlemesi yapıldı. İstisnaya, elektronik ortamlarda verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar da dahil edildi.

Sosyal medya ve internette içerik üretimi, elektronik ortamlarda sunulan hizmetler ve uygulama geliştiriciliğine yönelik gelir vergisi istisnasında kapsam düzenlemesi yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Resmi Gazete'de yer alan gelir vergisi genel tebliğinde değişiklikler öngören tebliğine göre, bu kapsamdaki gelir vergisi istisnasına, elektronik ortamlarda verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar da dahil edildi.

Düzenlemeye göre, sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 1 Ocak 2022 tarihinden, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren istisna kapsamında yer alacak.