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  3. Yolcu gibi zammı da beğenmeyen taksicilere bir ret daha

Taksicilerin zam + zam talebine ret

Taksicilerin zam + zam talebine ret
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İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, yapılan zam oranını beğenmeyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın ekstra zam talebini reddetti.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu, UKOME'den çıkan zam oranını beğenmeyen İstanbul Taksiciler Odası'nın başvurusunu "Yetkimiz yok" diyerek reddetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yapılan yüzde 51.52'lik zammı yeterli bulmayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), yeni zam oranını belirlemek için İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB)'ne teklif sundu.


Teklifte indi-bindi ücretine yüzde 100 zam talep edildi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu teklifi görüşmek için bugün saat 11.00'de toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası birlikten yapılan yazılı açıklamada, 'yekilerinin olmadığı' belirtilerek talep reddedildi.

İSTESOB'un yazılı açıklamasında, şunlar kaydedildi: 

"İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası (Taksiciler), İstanbul Minibüsçüler Esnafı Odası ve İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası'ndan gelen yeni ücret tarifeleri teklifini değerlendirmek üzere 09 Ağustos 2023 Çarşamba günü toplandı.

Odalarımızın haklı taleplerine rağmen; Yönetim Kurulu, toplu ulaşım ücretlerini belirleme noktasında 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu arasında çelişki olması, taksi, minibüs ve servis taşımacılığı ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunda UKOME kararlarının kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlaması nedeniyle Birliğin UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkisinin bulunmadığı yönünde karar aldı."

 

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