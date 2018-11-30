Tarım Bakanı'ndan et ithalatı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizbank ve Hürriyet gazetesi tarafından Konya’da düzenlenen Tarım Zirvesi programına katılarak konuşma yaptı.

"Bakanlık olarak özellikle ziraat fakültesini seçecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve özellikle üniversitenin ilk 15 bininde olan, 20 bininde olan arkadaşlarımıza bir burs programı üzerinde çalışmaya başladık, yakın zamanda açıklayacağız" diyen Pakdemirli, devamında et ithalatıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Pakdemirli, "Et konusu çok konuşuluyor ama bugün itibarıyla bir hesap yaptık, 6 ay, 1 sene daha Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor" dedi.