TCMB yılın ilk faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 yılının ilk politika faizi kararını verdi ve politika faizini yüzde 47,5'tan yüzde 45'e indirdi. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5 seviyesine çekmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı ve yeni yıla faiz indirimiyle başladı.

Aralık'ta 22 ay sonra ilk faiz indirimini gerçekleştiren TCMB Para Politikası Kurulu Ocak ayı toplantısının ardından politika faizini 250 baz puan indirdiğini duyurdu. PPK'nın bu 250 baz puan indirimi kararı sonrasında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirilmiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz kararıyla ilgili yapılan açıklamada "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 47,5 seviyesine indirilmişti.

Ekonomistlerin beklentisi neydi ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ocak 2025 politika faiz kararı için beklenti anketleri şu şekildeydi:

AA: 250 baz puan indirim

Deutsche Bank: 250 baz puan indirim

Morgan Stanley: 250 baz puan indirim

Societe Generale: 250 baz puan indirim

Piyasa Katılımcıları Anketi: 250 baz puan indirim

TCMB'den faiz indirimi açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan politika faizinin yüzde 47,5'tan yüzde 45'e indirililmesine dair yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.