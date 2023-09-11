TCMB'den yeni Türk Lirası hamlesi

Türkiye Bankalar Birliği yönetim kuruluyla biraraya gelen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektöründe Türk Lirası'nın ağırlığının artırılması için attıkları adımlara devam edeceklerini açıkladı.

TBB'den bugün yapılan açıklamaya göre, görüşme Orta Vadeli Program (OVP) açıklanması ardından 8 Eylül gününde gerçekleşti.

Toplantıda, OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde TL'nin artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü. TCMB Başkanı Sayın Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurguladı.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının "yapıcı ve çok yararlı" geçtiğini söyledi.