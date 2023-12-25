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TCMB'nin depo alım ihalesine dev teklif

TCMB'nin depo alım ihalesine dev teklif
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TL depo alım ihalesinde teklif 101 milyar 953 milyon lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açtığı 80 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 79 milyar 999 milyon 900 bin lira olurken, ihaleye 101 milyar 953 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,99, maksimum faiz oranı yüzde 42,39, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,18 olarak ilan edildi.

Etiketler TCMB'nin TL depo alım ihalesi TL depo alım ihalesine tcmb merkez bankası
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