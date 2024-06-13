TCMB'nin faiz kararı anketi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin ilk beklenti anketi sonuçlandı.

TCMB, geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından sonuncusu mart ayında olmak üzere politika faizinde 4.150 baz puanlık artışa gitti.

TCMB, yüzde 8,5 seviyesinden başlattığı sıkılaşma politikası kapsamında faizleri yüzde 50 seviyesine kadar çıkardı.

Para politikasında atılan şahin adımların ardından ekonomi kurmayları mart ayından sonra ise faiz artışlarına ara vererek enflasyon genel seviyesindeki değişimi görmek istediklerini bildirdi.

Bu bekleyişin ortasında enflasyon mayıs ayında yüzde 75,45 ile 2022 sonundan beri en yüksek seviyeye yükselirken, TCMB Başkanı Fatih Karahan da manşet enflasyonun artık yılın geri kalanında her ay gerileyeceğini ve enflasyon gerçekleşmeleri ile beklentilerinin tahmin patikasına yakınsamasını dikkatle takip ettiklerini söyledi.

TCMB’nin yıl sonuna yönelik enflasyon beklentisi yüzde 38, 2025 yılının sonuna yönelik beklentisi ise yüzde 14 seviyesinde belirlenmişti.

Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 43,64 seviyesinde ölçülmüştü.

Piyasalar haziran ayında ne bekliyor?

Enflasyonda zirvenin görüldüğü mayıs ayının ardından ise gözler, hedeflerin tutması için TCMB’nin haziran ayında atabileceği karara çevrildi.

Bu kapsamda TCMB, haziran ayı faiz kararını 27 Haziran 2024 tarihinde açıklayacak.

Faiz kararına ilişkin Reuters tarafından hazırlanan 11 ekonomistin katılım sağladığı ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağını öngördü.

Öte yandan Reuters anketine göre politika faizinin yıl sonunda yüzde 45 seviyesine gerilemesi beklenirken, yıl sonu tahminlerinde aralık yüzde 40 ile yüzde 50 bandında yer aldı. Bir önceki ay yapılan ankette beklentilerin medyanı %47,5 seviyesindeydi.