Teknoloji devi Toshiba üçe bölünüyor

Japonya merkezli teknoloji devi Toshiba, Mart 2024'e kadar üçe ayrılmayı planladığını açıkladı.

Japonya merkezli teknoloji şirketi Toshiba, daha odaklı bir yapı kurmak amacıyla yaşanacak bölünmenin ayrıntılarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Mart 2024'e kadar üçe ayrılmayı planlandığı belirtildi.

Toshiba'da, yönetim kurulu başkanının görevden alınması ve bu yıl yabancı hissedarlar üzerinde aşırı baskı hakkında bir rapor da dahil olmak üzere, son 7 yılda bir dizi kriz yaşanmıştı.

Şirketin bölüneceği üç birimden birinin altyapı hizmetlerine, diğerinin ise güç yarı iletkenleri gibi elektronik cihazlara odaklanacağı vurgulandı.

Toshiba adını koruyacak olan üçüncü parçanın ise şirket bünyesinde yer alan flash bellek şirketi Kioxia Holdings Corp. ve diğer varlıklardaki hissesini yöneteceği bildirildi.

Kararın Toshiba'nın holdingi bölünme konusunda muhtemelen daha agresif olması isteyen ve bir özel sermaye şirketine satılması çağrısında bulunan yabancı hissedarları tam olarak tatmin etmeyebileceğinin altı çizildi.

'ÜÇE BÖLÜNÜP YÖNETİMİ YENİDEN İNŞA ETMEK İYİ BİR KARAR'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan stratejist Masayuki Kubota, "Üç parçaya bölünerek yönetimini yeniden inşa etmek iyi bir karar" dedi.

Kubota, Toshiba'nın on yıllardır benimsediği holding modeli olan yarı iletkenler gibi hızla değişen teknolojiyi içerenlerin yanı sıra yavaş büyüyen istikrarlı işletmeleri yürütmesinin zor olduğunu söylerken, “Karar verme süreci, altyapı ve yarı iletken işletmeler arasında tamamen farklı” diye konuştu.