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  3. 02 Haziran 2020 11:24

Ticaret Bakanı Pekcan: En kötü geride kaldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mayıs ayı ihracarat rakamlarını açıkladı. Pekcan, ''Mayıs ayı dış ticaret verileri ile birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz'' dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan: En kötü geride kaldı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İhracatın Nisan ayına göre Mayıs'ta yüzde 10.84 oranında arttığını söyleyen Pekcan, ihracatta en kötünün geride kaldığını belirtti.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte, sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz.

Mayıs ayında ara malı ve yatırım malı ithalatı, toplam ithalatımızın %91,2’sini oluşturdu, bu durum önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat artışı için önemli bir öncü göstergedir.

AA

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