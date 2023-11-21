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Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat ve stokçulara 105 milyon ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat ve stokçulara 105 milyon ceza
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Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında 36 işletmeye 105 milyon liradan fazla ceza yağdırdı.

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında 36 işletmeye 105 milyon liradan fazla ceza verildiğini açıkladı.

Otomobil stokçularıyla ilgili de bilgileri paylaşan Bakanlık, 20 işletmeye 71 milyon 337 bin 600 lira ceza kesti.

Ayrıca, 16 beton ve çimento üreticisi firmaya da 33 milyon 791 bin lira ceza verildi.

Etiketler fahiş fiyat stok stokçular ceza
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