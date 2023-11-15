Ticari TL kredi faizleri uçtu!

Merkez Bankası’nın politika faizini yükseltmesinin etkileri görülmeye devam ediyor. Beş kez üst üste artırılan faizle, Ekim ayında oran yüzde 35’e çıkarıldı. Ardından Eylül'ün ilk haftalarında yüzde 40’larda olan TL ticari kredi ortalama faizi, 3 Kasım haftasında yüzde 51.14’e kadar yükseldi.

Ticari Türk Lirası (TL) kredi faizi 3 Kasım haftasında yüzde 50’nin üzerine çıktı. Politika faizinin artırılması öncelikle kredi kartı faizleri ve ticari TL kredi faizlerini etkiliyor. Eylül ayının ilk haftalarında yüzde 40’lar düzeyinde olan ticari TL kredilerin ortalama faizi eylül ayının sonlarında yüzde 45, ekim ayının ilk haftalarında ise yüzde 49’lara gelmişti. 27 Ekim haftasında yüzde 48.72 olan ortalama faiz, 3 Kasım haftasında yüzde 51.14 oldu.

Merkez Bankası bankaların kredilere uyguladığı ağırlıklı ortalama faiz oranlarını her hafta açıklıyor. 4 Ağustos haftasında ticari TL kredilere uygulanan ortalama faiz yüzde 30.72’ydi. 25 Ağustos haftasında yüzde 32.32 seviyesine yükselen ağırlıklı ortalama faiz, 1 Eylül haftasında yüzde 37.94’e çıktı. 8 Eylül haftasında yüzde 40 sınırını aşan ticari TL kredi faizleri, 22 Eylül haftasında yüzde 42.19 seviyesine geldi. 29 Eylül haftasında da kredi faizi yüzde 45.23’e yükseldi. 6 Ekim haftasında yüzde 49’u aşan ticari TL kredi faizi, 20 ve 27 Ekim haftalarında bir puan gerileyerek yüzde 48’lere düştü. Ancak 3 Kasım haftasında yüzde 51.14’e yükseldi.

MEVDUAT/KREDİ MAKASI AÇILDI

Eylül ayının son haftasında ticari kredi ve TL mevduat faizi ortak bir noktada buluşmuştu. Merkez Bankası TL mevduatı da destekleyen kararlar aldı. Merkez Bankası verilerine göre 3 aylık TL mevduata bankaların uyguladığı ağırlıklı ortalama faizi 4 Ağustos haftasında yüzde 27.77’ydi. Eylül ayının başında yüzde 40.87 olan seviyesine gelen 3 aylık TL mevduat faizi, 22 Eylül haftasında yüzde 42.74 seviyesine yükseldi. 29 Eylül haftasında ise 3 aylık mevduata uygulanan ortalama faiz yüzde 45.21’e yükseldi. 29 Eylül haftasında 3 aylık TL mevduat ile ticari TL ortalama faizi yüzde 45 civarındaydı. Bu tarihten sonra ticari TL kredi faizleri artarken, TL mevduat faizi gerileme trendine girdi.

13 Ekim haftasında yüzde 44.62 olan TL mevduata verilen ortalama faiz, 20 Ekim haftasında yüzde 43.74 ve 27 Ekim haftasında da yüzde 41.72’ye kadar geriledi. 3 Kasım haftasında ise yüzde 44.50’ye yükseldi.

6 aylık mevduata verilen ortalama faiz ise son haftalarda hızlı bir yükseliş gösterdi. Eylül ayının ilk haftalarında yüzde 30’lar civarında olan ortalama faiz, ekim ayının ilk haftasında yüzde 38’lere geldi. 27 ekim haftasında yüzde 38.89 olan ortalama faiz, 3 Kasım haftasında yüzde 43.74’e çıktı.

KMH’LI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ YÜZDE 60’LARA GELDİ

Merkez Bankası verilerine göre kredili mevduat hesabı (KMH) dahil ihtiyaç kredisi ortalama faizi 3 Kasım haftasında yüzde 60’lara yaklaştı. Ağustos ayının ilk haftalarında yüzde 30’ların biraz üzerinde olan KMH dahil ihtiyaç kredisi ortalama faizi, 1 Eylül haftasında yüzde 44.54’e yükseldi. Eylül ayının son haftasında yüzde 53.75 seviyesine yükselen ortalama faiz, 27 Ekim haftasında yüzde 59 olmuştu. 3 Kasım haftasında ise ortalama faiz yüzde 59.54’e yükseldi.