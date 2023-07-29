Tiryakilere kötü haber: Tütüne zam geldi!

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile JTI grubunda yer alan sarmalık tütüne zam yapıldığını duyurdu.

Temmuz ayının başında sigaraya yapılan zammın ardından sarma tütüne bir zam daha geldi.

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile JTI grubunda yer alan sarmalık tütüne zam yapıldığını duyurdu.

Dündar, sarma tütüne 10 lira zam geldiğini belirtti. Sarma tütüne yapılan zammın bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

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