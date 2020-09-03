Tohum fiyatlarına yüzde 20 zam!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2020 tohum satış fiyatlarını açıkladı. Açıklanan listeyle, 2019’a göre tohum fiyatlarına ortalama yüzde 20 zam yapıldığı görüldü.

Zamla birlikte geçen yıl tonu 2 bin 100 lira olan tohumluk makarnalık buğday fiyatı, 2020 yılında 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Ekmeklik buğday tohumluğunun tonu 1900 liradan 2 bin 300 liraya, arpa tohumluğunun tonu ise 1700 liradan 2 bin liraya yükseldi. Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım’in haberine göre Tritikale ve yulaf tohumluğunun tonu da 1750 liradan 2 bin 100 liraya çıkartıldı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre açıklanan bu fiyatlara bazı ilaveler de yapılacak. Çıplak fiyatlara yapılacak ek zamlar ise şöyle:

1- Kök ve kök boğazı çürüklüğüne karşı ilaçlanan tohumlukların kilogram fiyatına (KDV Hariç) 4 kuruş ilave olarak eklenmesi,

2- Tarım ve Orman Müdürlüklerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Üniversitelere ve İşletmelerden çiftçilere yapılacak doğrudan peşin bedelle tohumluk satışlarında, dağıtıcı kuruluşlara uygulanan peşin satış fiyatı üzerine 0,20 TL/ kg eklenmesi,

3-Dağıtıcı kuruluşların, belirlenen tohumluk satış fiyatları üzerine nakliye, sigorta v.s. masraflar ve kar karşılığı azami yüzde 14’e kadar ilave yapılarak belirlenecek fiyat üzerinden, çiftçiye satışı yapılması öngörülüyor.





