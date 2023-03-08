TOKİ kura çekimleri 5 ilde başlıyor

TOKİ'nin iş birliğinde başlatılan ancak Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa kura çekimleri için yeni tarihler belirlendi. Kura çekimleri 5 ilde başlıyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimlerinin yeniden başladığı ve depremden etkilenen illere öncelik verileceği aktarıldı.

13 Eylül'de açıklanan ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan TOKİ'nin sosyl konut projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 7 etabı ise 75 ilde tamamlanmıştı. 5 Şubat günü Kütahya'daki kura çekimlerinin ardından 6 Şubat'ta Ankara'da yapılması planlanan "İlk Evim Arsa" kura çekimleri Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti.

Ara verilen kura çekimleri ise 6 Mart'ta Ankara'da başlarken, kura çekimlerine 8-14 Mart tarihleri arasında İzmir'den başlanarak beş ilde 21 bin 219 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.

Bakan Kurum ise konuyla ilgili resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, TOKİ eliyle bir taraftan afet konutlarının inşasının diğer taraftan da "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimlerinin devam ettiğini duyurdu.

Bakan Kurum, paylaşımında "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı yapacak, afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız." dedi.

Bakanlık açıklamasında belirtilen beş il ve noter huzurunda çekilecek kuraların tarihleri ise şöyle:

8-14 Mart 2023: İzmir 12.400 konut

8-9 Mart 2023: Afyonkarahisar 3.169 konut

11 Mart 2023: Edirne 1.363 konut

12 Mart 2023: Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3.098 konut

TOKİ kuraları nasıl sorgulanır?

TOKİ kura çekilişlerinin sonuçları, canlı yayınının ardından TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ İlk Evim Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin konut için kura çekimi tekrar başlarken, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ise henüz belli olmadı. Fakat TOKİ, kuraların mart ayında tüm hak sahipleri için tamamlanacağını belirtmişti.

Buna göre; TOKİ 9. etap kura çekiminde İstanbul'un da yer alması beklenirken, İstanbul için TOKİ kura takviminin 10 Mart sonrasında başlaması öngörülüyor.