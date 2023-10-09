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TÜİK açıkladı: Dış ticaret haddi ağustosta yükseldi

TÜİK açıkladı: Dış ticaret haddi ağustosta yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu, dış ticaret haddinin ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 12,6 puan artarak 86,8 olduğunu duyurdu.

TÜİK, Ağustos 2023 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16 azaldı, yakıtlarda yüzde 19,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 arttı. İhracat miktar endeksi, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 28,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 arttı.

YÜZDE 74,2 SEVİYESİNDEN 86,6'A ÇIKTI

İthalat birim değer endeksi, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 46,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,4 azaldı. İthalat miktar endeksi, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20 azaldı, yakıtlarda yüzde 13,2 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,5 arttı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 2022 yılı Ağustos ayındaki 74,2 seviyesinden, 12,6 puan artarak 2023 yılı Ağustos ayında 86,8 oldu. 

DHA

Etiketler tüik dış ticaret açığı türkiye istitastik kurumu
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