TÜİK: Dış ticaret haddi yüzde 84.9 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Şubat ayında dış ticaret haddinin, geçen yılın aynı ayına göre 10,4 puan artarak 84,9 olduğunu duyurdu.

TÜİK, Şubat 2023 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 artarken; ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8 ve yakıtlarda yüzde 1 azaldı. İhracat miktar endeksi, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,5 azalırken; yakıtlarda yüzde 15,8 arttı.

İTHALAT ENDEKSLERİ

İthalat birim değer endeksi, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,9, yakıtlarda yüzde 25,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı. İthalat miktar endeksi, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 30, yakıtlarda yüzde 16,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,5 azaldı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, geçen yılın aynı ayına göre 10,4 puan artarak, 2023 Şubat ayında 84,9 oldu.

DHA