Türk Lirası mevduat faizleri yüzde 50'ye dayandı

TCMB’nin TL’yi cazip kılma adımları sonrasında gün içi işlemlerde dolar kuru tarihi zirvesini yenilerken, TL mevduat faizleri ise yüzde 50’ye dayandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankacılık sistemini TL'yi cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına kararlılıkla devam ederken, uygulama talimatında yapılan değişiklikle TL dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı. Böylece bankaların TL dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan ağırlıklı ortalama TL mevduat faizi rakamlarına göre 15 Eylül haftasında bankalarca uygulanan 3 ay vadeli TL mevduat faizi oranı ise yüzde 41,87 olarak açıklanmıştı.

Ancak ekonomistler Merkez Bankası’nın 21 Eylül’de aldığı 500 baz puanlık faiz artışı kararının ardından TL mevduat faizlerinin yeniden yükselişe geçtiğini söylüyor. Buna göre geçtiğimiz hafta yüzde 35 civarında önerilen faizlerin bu hafta yüzde 40’lar düzeyinde önerilmeye başlandığı belirtiliyor.

Her bankada farklı faiz oranları olsa da ortalama TL mevduat faizleri yüzde 30 ile yüzde 45 arasında değişiyor. Ekonomistler ise atılan adımların ve politika faizinin de etkisiyle önümüzdeki süreçte TL mevduat faizlerinin yüzde 50’yi geçebileceğini söylüyor.