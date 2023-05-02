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Türk Ticaret Bankası'nın satışı onaylandı

Türk Ticaret Bankası'nın satışı onaylandı
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Türk Ticaret Bankası'nın 455 milyon TL bedelle İhracatı Geliştirme AŞ'ye (İGE) satışı TMSF tarafından onaylandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası'nın ihalede en yüksek teklifi veren İhracatı Geliştirme AŞ'ye (İGE) devrini onayladı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) olumlu görüşlerinin ardından TMSF Fon Kurulu, nihai kararını verdi.

Buna göre, Türk Ticaret Bankası'nın, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte özel sektöre ve kamuya ait 20 bankanın ortak olduğu İGE'ye devri uygun bulundu.

EN YÜKSEK TEKLİFİ İGE VERDİ

1913'te kurulan ve 2001'de BDDK tarafından bankacılık lisansı kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Türk Ticaret Bankası, TMSF'nin yıllardır yürüttüğü yoğun çalışmalarla yeniden Türk ekonomisine kazandırıldı.

Türkiye'nin en eski bankaları arasında yer alan Türk Ticaret Bankası, ihracatçının finansman ve bankacılık ihtiyaçlarına hizmet edecek.

TMSF'nin açtığı satış ihalesinde üç katılımcı yarışmış ve İGE 455 milyon TL bedelle ihalede en yüksek teklifi vermişti.

Etiketler tmsf türk ticaret bankası İhracatı Geliştirme AŞ
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