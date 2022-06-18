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TürkAkım doğalgaz boru hattında vanalar kapatılıyor

TürkAkım doğalgaz boru hattında vanalar kapatılıyor

Rus enerji şirketi Gazprom, planlanmış bakım çalışması nedeniyle TürkAkım doğalgaz boru hattından geçici olarak doğalgaz sevkiyatı yapılmayacağını bildirdi.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, TürkAkım’ın planlanmış yıllık bakımının 21 ila 28 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Bu nedenle, söz konusu tarihlerde TürkAkım’ın iki hattından da doğalgaz sevkiyatının yapılmayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Gaz sevkiyatının durdurulması tüm taraflarla önceden koordine edilmiştir” denildi.

Etiketler türkakım doğalgaz boru hattı
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