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Türkiye Bankalar Birliği'nden parasal sıkılaşma süreciyle ilgili açıklama

Türkiye Bankalar Birliği'nden parasal sıkılaşma süreciyle ilgili açıklama
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Türkiye Bankalar Birliği'nden, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'la yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, banka yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

TCMB Başkanı Sayın Erkan, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaştırma sürecine başlanıldığını belirterek, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar tüm ekonomik aktörlerin üzerine düşen görevleri yerine getirme konusunda kararlı bir duruş sergileyeceklerinden emin olduğunu ifade etmiştir.

Etiketler bankalar birliği parasal sıkılaşma süreç
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