Türkiye Sigorta Başkanı Benli: 36 bölgede başladı

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı. Daha önce teminat bulunamayan, riskli ve girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü bir rol oynayacağız. Şu anki kadromuzu 2023'te en az 5-6 bin seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.





