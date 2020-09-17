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  3. 17 Eylül 2020 16:44

Türkiye Sigorta Başkanı Benli: 36 bölgede başladı

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı. Daha önce teminat bulunamayan, riskli ve girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü bir rol oynayacağız." dedi.

Türkiye Sigorta Başkanı Benli: 36 bölgede başladı
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Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı. Daha önce teminat bulunamayan, riskli ve girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü bir rol oynayacağız. Şu anki kadromuzu 2023'te en az 5-6 bin seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.


 
 

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