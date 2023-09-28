Türkiye'den Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz ihracı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 1 Ekim'den itibaren Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz aktarılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, BOTAŞ'ın birbiri ardına gerçekleştirdiği ihracat anlaşmaları ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ettiği belirtilerek, "BOTAŞ, gerçekleştirdiği altyapı yatırımları, gelişmiş iletim sistemi, coğrafi konumu ve bu güçlü altyapısının sağladığı avantajları değerlendirerek yeni ihracat anlaşmaları yapmaya devam ediyor. Enerji Yüzyılı vizyonu ile yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirket ile görüşmelerine devam eden BOTAŞ, ülkemizi doğal gaz ticaret merkezi konumuna ulaştırma hedefi kapsamında, 'Türkiye'nin ve Avrupa'nın enerjisi' ünvanıyla doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler listesine yeni bir Avrupa ülkesini daha ekledi" denildi.

MOLDOVA'YA 2 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ AKTARILACAK

Bu kapsamda BOTAŞ'ın bölgede ve özellikle Moldova enerji piyasasında aktif rol oynayan East Gas Energy Trading şirketi ile doğal gaz ihracatı anlaşması imzaladığı kaydedilerek, "28 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen törende BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan ile East Gas Energy Trading şirketi Genel Müdürü Nicolai Gaborak anlaşmaya imza attı. Boru hattı vasıtasıyla bugüne kadar Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'ya doğal gaz ihracatına dair kritik anlaşmalar gerçekleştiren BOTAŞ, 1 Ekim tarihinde başlamak üzere anlaşma kapsamında Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz aktaracak" ifadelerine yer verildi.