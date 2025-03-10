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Türkiye'nin dev zincir marketlerine soruşturma başlatıldı, hisseler çakıldı

Türkiye'nin dev zincir marketlerine soruşturma başlatıldı, hisseler çakıldı
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Rekabet Kurulu tarafından Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerine iki yeni soruşturma açıldığı belirtildi.

Rekabet Kurulu, Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden Carrefoursa, BİM, Migros ve ŞOK’a yönelik iki yeni soruşturma başlattı. Soruşturma kararı sonrası şirketlerden peş peşe açıklama geldi.

Soruşturma haberleriyle birlikte şirketlerin hisselerinde sert düşüşler yaşandı. 

BİM

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, BİM’in de dahil olduğu zincir marketlere iki soruşturma açıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rekabet Kurumu tarafından aralarında şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

MİGROS

Migros Ticaret A.Ş., Rekabet Kurumu tarafından bazı perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, soruşturma bildirimlerinin kendilerine ulaştığı belirtilerek, bunun kanun ihlali anlamına gelmeyeceği vurgulandı. Migros yetkilileri, süreci yakından takip edeceklerini ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

ŞOK

ŞOK'tan KAP'a yapılan açıklamada ise, kendilerinin de dahil olduğu bazı perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik iki yeni soruşturma açıldığı belirtildi. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na şu açıklamayı yaptı:

"Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında iki soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, bu aşamada soruşturma konusundaki teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri veya cezai yaptırımla karşı karşıya kaldıkları şeklinde yorumlanamaz. Konuyla ilgili gelişmeler, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır."

CARREFOURSA

Carrefoursa’dan yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeci ve üretici/tedarikçi teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri veya cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları şeklinde yorumlanamaz. Konuyla ilgili gelişmeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Etiketler BİM zincir marketler soruşturma rekabet soruşturması
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