Türkiye'nin tekstil devi konkordato talep etti

İplik ve elyaf üretiminde önde gelen şirketlerden biri olan Kale İplik AŞ, Fırat Elyaf AŞ ve Fiberteks Tekstil AŞ için konkordato talep edildi.

Tekstilde son aylarda baş gösteren kan kaybı sürüyor. Halk TV'de yer alan habere göre, Tekirdağ Asliye Tic. Mahkemesi’ne yapılan başvuruda Kale İplik Sanayi ve Dış Tic. AŞ, Fırat Elyaf Sanayi ve Ticaret AŞ ile Fiberteks Tekstil San. ve Dış Tic. AŞ için konkordato talep edildi. Bilindiği gibi, konkordato koruması altındaki şirketlere haciz yapılamıyor. HEYET ATANDI

Mahkeme yapılan başvuru üzerine 13 Eylül’de başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi. Mahkeme komiser heyeti olarak Özkan Yılmaz, Simla Turgutlugil ve Ferahnaz Seval Özel’i görevlendirdi. Şirketin ilk alacaklılar toplantısı 29 Kasım'da yapılacak. 500’DEN FAZLA KİŞİ ÇALIŞIYOR

Kale İplik, üretimin yüzde 70’ini Avrupa, ABD ve Orta Doğu’ya ihraç ediyor. Üretimin yüzde 30’u ise iç piyasada satılıyor. Grup şirketlerinde 500’ü aşkın kişi çalışıyor.