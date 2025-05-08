Türkiye'nin ünlü mobilya markası 8.1 milyar TL'ye satıldı

TMFS'nin satışa çıkardığı Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ. 8.1 milyar TL'ye el değiştirdi.

1997 yılında Kayseri’de kurulan Belllona Mobilya, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti. 7 milyar TL muhammen bedelle satışa sunulan ünlü marka için gerçekleştirilen ihale sonuçlandı.

Buna göre, ünlü mobilya markası Bellona'nın yeni sahibi bayilerini ortaklaşa kurdukları Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ. oldu. Mobilya devi 8 milyar 100 milyon TL'ye bedelle satıldı.

SIRADA İSTİKBAL MOBİLYA VAR

Patronlar Dünyası'nda yer alana habere göre, TMSF'nin elinde bulundurduğu bir başka mobilya devi olan İstikbal Mobilya'nın da önümüzdeki aylarda satışa çıkarılması bekleniyor.