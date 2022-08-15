Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç para geldi ?

Ziraat Bankası eski müdürü Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Rusya'dan 15 milyar dolar, Suudi Arabistan'dan 20 milyar dolar geldi iddiaları gündemdeki yerini korurken Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç para geldiğini miktarlarıyla açıkladı.

"Türkiye'ye Rusya'dan 15 milyar dolar, Suudi Arabistan'dan 20 milyar dolar geldi iddiası" tartışmaları sürüyor.

Ziraat Bankası eski Müdürü Şenol Babuşcu, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Şenol Babuşcu, Türkiye'ye paranın geldiği ülkeleri ve miktarını açıkladı.

Babuşçu, Türkiye'ye Rusya ve Ukrayna'dan para geldiğini belirterek, son 15 günde rezervlerdeki artışın 6-7 milyar doları bulduğunu ifade etti.

Babuşçu ayrıca, iktidarın seçime kadar döviz kurunu dengede tutmak için 100 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye'ye Rusya'dan 15 milyar dolar, Suudi Arabistan'dan 20 milyar dolar geldiğine ilişkin iddialar gündemdeki yerini korurken Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, gelen paranın miktarını ve geldiği ülkeleri açıkladı.

"SEÇİME KADAR 100 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR"

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Türkiye'ye Rusya ve Ukrayna'dan para geldiğini belirterek, son 15 günde rezervlerdeki artışın 6-7 milyar doları bulduğunu söyledi.

Gazete Durum'dan Deniz Dalgıç'ın haberine göre, Babuşcu “Seçime 10 ay var. Her ay dövize müdahale ve döviz istikrarı için 10 milyar dolar kaynak gerekiyor. Bu da toplam 100 milyar dolar yapar. Ama 60-70 milyar dolar da olsa seçime kadar kazasız belasız gidilebilir” diye konuştu.

Babuşcu şunları söyledi: “Son 15 gündür rezervlerdeki artış 6-7 milyar dolar arasında. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, haftada 3 milyar dolar geleceğini söylemişti. Birkaç hafta daha devam edecek. 2-3 milyar dolar daha gelecek. Rusya ve Ukrayna'dan geldiğini düşünüyorum. Muhtemelen Rusya.

"AK PARTİ İÇİN SEÇİMDE BİR AVANTAJ"

Türkiye'nin seçime kadar minimum 50, maksimum 100 milyar dolar civarında bir paraya ihtiyacı var. Seçime 10 ay var. Her ay dövize müdahale ve döviz istikrarı için 10 milyar dolar kaynak gerekiyor. Toplam 100 milyar dolar yapıyor ama 60-70 milyar dolar da olsa seçime kadar kazasız belasız gidilebilir. Bu da AK Parti için seçimde bir avantaj yaratır.

"ARAP ÜLKELERİ VERMEMEKTE DİRENEBİLİRLER"

Vatandaşa bir faydası olacağını sanmıyorum. Sadece kurları istikrarda tutup enflasyonun artış hızının yavaşlamasını sağlayabilir.

Güven gerekiyor. Güveni de sağlayabilecek bir yöntem yok. Bence Arap ülkeleriyle SWAP anlaşmaları deneyecekler ya da uluslararası finans piyasalarından borç bulacaklar. Arap ülkeleri vermemekte direnebilirler. Uluslararası piyasalardan borç bulsalar bile maliyeti yüksek olur.”

"KREDİ MUSLUKLARI AÇILDI"

Öte yandan Babuşçu, son günlerde sanayici ile hükümet arasında çıkan kredi verilmiyor krizine ilişkin de sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Babuşçu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise “Kamu bankaları firma ortaklarının KKMH’ını teminat alarak, firmalara 12 ay vadeli, yıllık yüzde 14.75 faizli kredi kullandırmaya başladı” dedi.