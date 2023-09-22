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Türkiye'ye ilk 8 ayda gelen turist sayısı açıklandı

Türkiye'ye ilk 8 ayda gelen turist sayısı açıklandı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi yılın ilk 8 ayında toplam 36 milyon 754 bin 146 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,95 artış yaşandı. İlk 8 ayda Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 44,84 artış ve 4 milyon 351 bin 254 kişi ile 1'inci, Almanya yüzde 6,03 artış ve 4 milyon 82 bin 994 kişi ile 2'nci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 12,36 artış ve 2 milyon 652 bin 188 kişi ile 3'üncü oldu. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

Türkiye'ye bu yılın ağustos ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,65 artışla 6 milyon 660 bin 700 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise yine bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 1,52 artış ve 871 bin 270 kişi ile Almanya 1'inci, yüzde 5,68 artış ve 852 bin 640 kişi ile Rusya Federasyonu 2'nci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 6,96 artış ve 588 bin 448 kişi ile 3'üncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla İran ve Polonya takip etti. 

DHA

Etiketler türkiye turist sayısı 2023
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