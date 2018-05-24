TÜSİAD Başkanı: Bıçak kemiğe dayanmadan önlem alınmalı

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuştu.

Bilecik’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“TÜSİAD "siyasete karışır" denir, biz ilkelerimiz gereği hiçbir zaman siyasete karışmayız. Rasyonel ekonomi politikaları uygulandığını görmeye bugünlerde çok daha fazla ihtiyacımız var. Ekonomi yönetiminin bıçak kemiğe dayanmadan gerekli önlemleri alması çok önemli.

"BUGÜNKÜ DURUMUN NEDENİ REFORMLARIN ERTELENMESİ"

Yüksek borç hepimiz için kur riski taşıyor, ülkenin döviz ihtiyacının uzun vadeli yatırımlar; bunun yapılamadığı durumlarda kısa vadeli daha likit araçlarla karşılanması gerekiyor. Bugün içinde olduğumuz durumun nedeni reformların ertelenmesidir. Günübirlik tedbir ve paketler bir ülkenin sürdürülebilirliğini sorgulanır hale getiriyor; kurdaki yükseliş bu sorgulamanın başladığını göstermiştir.

"EKONOMİ AKILCI POLİTİKALARLA YÖNETİLMELİ"

Beklentimiz önümüzdeki hassas dönemde ekonominin kararlılık ve fevkalade akılcı politikalarla yönetilmesidir. Bizim neredeyse bildiğimiz tek fonlama yöntemi banka kredisi; sürekli bankacılık sektörüne yükleniyoruz, büyümeyi sürekli bu yolla sağlamanın mümkün olmadığı açık.

Seçimlere sayılı günler kaldı ancak hala cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm ayrıntıları ile ilgili yeterli bilgi sahibi değiliz.”

ÖZİLHAN: MERKEZ BANKASI HERKESİ RAHATLATTI

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, da yaptığı konuşmada, Merkez Bankası'nın faiz artış kararını değerlendirdi.

Özilhan şunları söyledi: "Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale, herkesi

rahatlatmıştır. Tercihimiz bu tür müdahalelerin zamanında ve gerekli ölçekte

yapılması; piyasalar açısından Merkez Bankası kredibilitesinin güçlü olmasıdır.

Şimdi sıra bu müdahalenin yapısal reformlar ve mali disiplin ile pekiştirilmesinde. TCMB müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın mali disiplinin süreceği ve finansal istikrarın gereğinin yapılacağı açıklamalarını memnuniyetle karşıladık."