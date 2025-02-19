TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a da soruşturma

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da soruşturma başlatıldı. Turan ve Aras, ifade vermek için adliyeye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yargıyı telkin ve yönlendirme girişiminde bulunarak gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' ve 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re’sen soruşturma başlatmıştı. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma sırasında, aynı genel kurulda konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın da yargı mercilerince yürütülen bazı soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte ifadeler kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine, Turan hakkında da 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Turan ile Aras, ifade vermek üzere polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Orhan Turan ne demişti?

TÜSİAD Başkanı Turan, genel kuruldaki konuşmasında, “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz.” demişti.

Erdoğan: İş adamı derneğiyseniz, iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, TÜSİAD yönetiminin açıklamalarına yönelik şunları kaydetmişti: "TÜSİAD'ın açıklaması sonrasında 'Emre amade uşak' misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarıdikkate almıyoruz. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. TÜSİAD zihniyeti, siyasetin zayıf ve devletin onun tasallutu olduğu dönemlerin zihniyetidir. 2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini biliyoruz. Eski Türkiye'de siyaseti istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlar ayar veriyorlardı. Biz buna 'Dur' dedik. İktidarlarımız döneminde kişi başına gelir 3 bin 600 dolardan bu sene 15 bin doların üzerine çıktı. Ey TÜSİAD, 3 bin 600'den 15 bin doların üzerine çıkan bir süreç var. Bu, AK Parti döneminin iktidarında oldu. Ya siz hesap bilmiyorsunuz ya da hesabınız bozuk. İhracatımız 36 milyar dolardan 2024 senesinde 262 milyar doları buldu. Çıkarlarına dokunduklarımızın, rant musluklarını kestiklerimizin operasyonlarına maruz kaldık. Bunların en başında sizin de bildiğiniz üzere TÜSİAD geliyordu. Türkiye'nin gerçek anlamdaki her demokrasi ve kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir. Nitekim bu kuruluşun darbeciler, cuntacılar, emperyalistler ve onların etki ajanlarının safında ülkemize ve milletimize karşı sergilediği üstenci, faşizan, nobran tavırlar toplumsal hafıza kayıtlarımızda muhafızdır. Başaramayacaksınız. Türkiye'nin terör örgütleriyle ihtisaslı veya yolsuzluk batağına saplanmış kendi ayıbını örtmek için sağa sola sataşan muhterislere teslim olmasını istiyorsanız, bilin ki böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. 'Çöktü' diyerek feveran ettikleri rant düzenleridir. Ayrıcalıklı sistem çökmüştür. Siyasetçilere had bildirdikleri kibirli sistem çökmüştür. Millet, ekonomik krizlerle kıvranırken zenginleştikleri sistem çökmüştür. Gazete manşetlerinden siyasete ayar verdikleri sistem çökmüştür. Biz bu makamlarda olduğumuz sürece de devletin kaynaklarının bir avuç zengine aktığı eski sistemi geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Eski Türkiye'nin karanlık ve kaotik ikliminde senelerce borunuzu öttürmüş olabilirsiniz. Hukukun kapsamı alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor da olabilirsiniz ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz, iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz."

Ne olmuştu ?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) olağan genel kurul toplantısında gerçekleştirilen sunumda, "Politik hayatta olağanüstü olaylar" başlıklı slaytta; politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilere yönelik yargı süreçlerine dikkat çekilerek "Sorgulanıyor, Tutuklanıyor" şeklinde gösterildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenler de "Ordudan ihraç ediliyor" ifadesiyle işaretlendi.

Sunumda, politik hayatta yaşanan olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığına ve güven sarstığına, tutukluluk süreçlerinin istisna değil kural haline geldiği kaydedildi.

YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras yaptığı konuşmada, 2024’te yatırımcılar için güven ortamı oluşturulmadığını, 2025’te enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürmesi gerektiğini söylemişti.

Aras’ın daha sonra yargıya ilişkin eleştirileri olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Aras hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştı.

TÜSİAD'dan ''hukuk devleti'' vurgusu

Soruşturma başlatmasının ardından TÜSİAD'dan ikinci açıklama gelmişti.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz.

Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.

Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye’de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir.

Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur."