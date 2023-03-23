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Ucuz et satışı başladı! Piyasanın yarı fiyatına...

Ucuz et satışı başladı! Piyasanın yarı fiyatına...
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Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri arasında imzalanan protokol kapsamında ucuz et satışı başladı. Kıymanın kilogramı 140, kuşbaşı ise 150 liradan satışa sunuldu.

Et Ve Süt Kurumu (ESK) Ramazan öncesinde et fiyatlarındaki spekülasyonun önünde geçmek için Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ile bir protokol imzaladı. Bu kapsamda Et ve Süt Kurumu tarafından ambalajlanmış 1'er kiloluk kıyma ve kuşbaşı paketleri raflarda yerini aldı.

KİŞİ BAŞI 1'ER ADET ALINABİLİYOR
Kıyma kilogramı 140, kuşbaşı ise 150 liradan satışa sunuldu. Tüm müşterilerin kampanyadan yararlanabilmesi için ilk etapta ambalajlı kıyma ve kuşbaşıdan 1'er adet veriliyor.

MÜŞTERİLER KAMPANYADAN MEMNUN
Müşterilerden Zafer Duran, kampanyanın güzel olduğunu belirterek, "Daha ucuz olmasını isterdik ama eldeki imkanlar bunlar. Buna göre iyi. Dışarda fiyatlar 200-300 lira. İnşallah devamı olur. Her geldiğimizde bulabilsek. Diğer marketlerde de olursa, Ramazan herkes için rahat geçer." diye konuştu.

"İNŞALLAH RAMAZAN BOYU DEVAM EDER"
Emine Yücel ise kampanyayı güzel ve uygun bulduğunu belirterek, "İnşallah ramazan boyu kampanya devam eder. Memnunuz." dedi.

Hüseyin Elibol ise kampanyayı çok güzel bulduklarını belirterek, "Kasaplarda 280 lirayken burada gayet normal. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler et ve süt kurumu Tarım Kredi Kooperatif ramazan kıyma fiyatı kuşbaşı fiyatı
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