Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: ''Erdoğan bunu yapmadan seçim kazanamaz''

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide sürdürülebilir bir toparlanma başlatamazsa seçimi kazanamayacağını söyledi.

Finansal piyasalar ve ekonomi yorumlarıyla dikkat çeken Atilla Yeşilada, son anket sonuçlarını değerlendirdi.

Optimar, Ipsos, Konrad Adenauer, AREA, ASAL, İstanbul Ekonomi Araştırma, AKSOY, Yöneylem, MetroPOLL'ün anket sonuçlarını paylaşan Yeşilada, "Erdoğan ve AK Parti- MHP'nin yeni Türkiye’yi yanlış okuduğunu" belirtti.

Anketlere göre ekonomik güveninin giderek düştüğünü vurgulayan Yeşilada, "Erdoğan ekonomide kayda değer ve sürdürülebilir bir toparlanma başlatamazsa, seçim kazanamaz" değerlendirmesini yaptı.

Yeşilada şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın seçim kazanma şansını tek bir değişkenin (halkın ekonomiye bakışı) belirlediğini, dış politika, terör- FETÖ, dini temalar ve sosyal baskının hiçbir netice vermeyeceğini her platformda söylüyorum. Anketlere katılanların önemli bir bölümü kötü gidişattan Erdoğan ve/veya hükümeti sorumlu tutuyor. Katılımcılar, kötü gidişattan muhalefeti de sorumlu tutuyor, ama hükümetin kabahatine kıyasla çok düşük bir oranda. Ek olarak, ne döviz kuruna güven var, ne de ekonomik sorunları “dış güçlerin hain komplolarına” inanan. Maalesef, siyaset analizi yapanların çok büyük kısmı ve daha önemlisi Erdoğan ve AK Parti-MHP yeni Türkiye’yi yanlış okuyor. Bu nedenle sıradaki seçim Türkiye’de yalnız siyasi değişim yolunu açmakla kalmayacak. Beyinlerde de deprem yaratacak!"